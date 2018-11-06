Куда пропала скульптура инопланетянина в Прикамье

село Молёбка, Пермский край, , 14:44 — REGNUM В Пермском крае возле села Молёбка пропала скульптура инопланетянина. Об этом в соцсетях сообщили пользователи, посчитавшие что деревянную фигуру украли. Один из комментаторов иронично заметил, что инопланетянин сам сбежал, не выдержав бреда про посещения своих собратьев.

Стоит отметить, территорию возле Молёбки и Каменки уфологи называют мистической и притягивающей паранормальные явления. Скульптуру инопланетянина, известную как Алёшенька, установили в 2011 году.

Выполненная из дерева фигура инопланетного существа начала разрушаться под воздействием ветра, снега, дождей. Кроме того, многие прохожие изъявляли желание сфотографироваться с инопланетянином, при этом не жалели скульптуру и залезали на неё.

Пришлось арт-объект снять с постамента и отвезти в мастерскую создателя для реставрации. По словам начальника отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма Кишертского района Ларисы Трофимовой, бюджет муниципального образования пока не выделил деньги на эти работы. После реставрации скульптуру вернут на прежнее место, сообщает портал 59.ru.