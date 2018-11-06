Почему не нашлась «идеальная» килька в томате — мнение эсперта

Москва, , 14:41 — REGNUM Многие производители не знают о существовании опережающих стандартов, так как «Знак качества», поэтому их продукция и не проходит второй этап проверки Роскачества, считает директор центра по сертификации продукции «ТестПродукт» Дмитрий Червяков.

Ранее в России Роскачество провело масштабное исследование любимого многими гражданами продукта — кильки в томате. В ходе исследований выяснилось, что идеальной кильки в томате эксперты не нашли. Тем не менее, все консервы безопасны для здоровья, продукция всех тестируемых торговых марок изготовлена из рыбы, все консервы производились с соблюдением требований стерильности.

«Дело в том, что Роскачество оценивает любую продукции в два этапа, после ее проверки, условно, товары распределяются на несколько позиций. Низшую точку занимают образцы, не прошедшие испытаний на соответствие профильному ГОСТу. После чего, оставшиеся товары проходят проверку по опережающему стандарту, который разрабатывается Роскачеством.

«Знак качества» присуждается товарам прошедшим этот отбор. Например, при проведении веерных проверок кильки, агентство в образцах изучало наличие красителей, выявляло перекисное число жировой фазы, проверяло отклонения по размеру рыбы в банке.

Кроме того, изучена была и массовая доля соуса и рыбы в банке. По результатам, из 53 взятых проб популярной рыбной продукции, ни одна не прошла полностью по всем этим критериям, соответственно, ни одному продукту не был присвоен знак.

В чем причина того, что до «знака качества» этот продукт не дотягивает? Если говорить простым языком, то многие производители не знают о существовании опережающих стандартов, так как «Знак качества» — это пока еще не раскрученный бренд, чтобы массово влиять на потребительское поведение.

Какие еще рыбные консервы могут быть таковыми? На самом деле, большинство продукции, которая испытывается критериям агентства — дотягивают до уровня ее стандартов, как правило, от одного до десяти образцов из представленной товарной категории».

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