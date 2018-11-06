Эффекта от запрета на анонимное пользование мессенджерами не будет: эксперт

Санкт-Петербург, , 14:40 — REGNUM Правительство не предусмотрело ни механизмов реализации, ни способов проверки исполнения собственного решения относительно идентификации пользователей мессенджеров, это решение создаст проблемы законопослушным гражданам и компаниям и никак не помешает нарушителям, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 6 ноября, генеральный директор агентства «РусТелеком» Юрий Брюквин, комментируя утверждение правительством новые правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона.

Как сообщалось ранее, по новым правилам пользователям надо будет подтвердить, что им принадлежит используемый ими номер телефона. Оператору сотовой связи будет отправляться запрос о том, присутствует ли абонент в базе данных, на то, чтобы предоставить ответ, у оператора будет 20 минут. После успешной идентификации в базу операторов будет вноситься информацию о том, какое приложение использует данный клиент.

Непонятно, как это решение будет реализовываться и как его реализация будет проверяться. К примеру, если тот или иной абонент со временем перестают использовать определенный номер, и он спустя некоторое время переходит к другому человеку, то какая информация об этом номере должна быть у оператора? А ведь в России до сих пор каждый год покупается почти 100 млн новых сим-карт.

Существуют сервисы, позволяющие арендовать тот или иной номер, в том числе и иностранный, на непродолжительное время. Стоимость может составлять 2−3 рубля. Есть мессенджеры, где наличие мобильного телефона вообще не обязательно для регистрации — к примеру, мессенджер «Фейсбука». Как будут решаться все эти вопросы? Как будет проверяться, кто конкретно использует данный номер?

Правительство своим решением создало очередные проблемы законопослушным участникам рынка, которым теперь нужно будет заниматься новыми базами. Но это решение никак не помешает тем, кто захочет нарушить правила, — отметил Брюквин.