Итальянский политик выступил в Кирове с лекцией о глобальном хаосе

Киров, , 14:40 — REGNUM Научный сотрудник Центра Вудро Вильсона, Института Кеннана итальянский политик Джульетто Кьеза посетил Киров и выступил в Вятском государственном университете (ВятГУ) с лекцией «Глобальный хаос: есть ли выход?». Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба вуза.

Кьеза принял участие в просветительском проекте «Лекции в Политехническом» по приглашению ВятГУ. Основные тезисы базировались на недавно вышедшей книге писателя «Глобальный хаос. Возвращение России и кризис Запада. Прощай, Россия!» (2018).

На лекции речь шла о роли России в условиях нарушения военно-политического равновесия, санкциях, о важности сопротивления американской идеологии, роли религии как инструмента договороспособности народов, о необходимости развивать интеллект как средство защиты от форматирования сознания, фейковой информации, мифологии массовой культуры.

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Отмечается, что главной опасностью для человечества политик назвал возможную третью мировую войну, в которой погибнут не менее половины населения Земли, а также будут уничтожены все цивилизованные государства.

«США и его союзники не позволят таким сильным игрокам, как Россия, Китай, Иран (в будущем, возможно, Индия) укрепиться в своей военной мощи, не потерпят конкуренции и в других сферах. Если тенденции эти (санкции, безудержное потребление ресурсов, их истощение, нарушение глобального равновесия и т.д.) сохраняться, то наиболее вероятный исход — третья мировая война», — приводят в вузе слова политика.

Кьеза также призвал не строить иллюзий, поскольку в мире нет демократии, и нет свободы слова и при этом доступ к достоверной информации ограничен. Выход из ситуации, по мнению политика, заключается в борьбе. Она должна идти путём повышения уровня образования, развития интеллекта, самостоятельности и критичности мышления.

В конце встречи президент ВятГУ Валерий Юнгблюд подарил иностранному гостю дымковскую игрушку — символ вятской самобытности.

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