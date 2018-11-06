В Москве построят две детские многопрофильные клиники

Москва, , 14:33 — REGNUM В Москве Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова построит две детские многопрофильные клиники, сообщает 6 ноября пресс-служба Москомстройинвеста.

Так, в Восточном округе столицы на улице Нижняя Первомайская появится эпилептологический центр. Такой же центр появится на Делегатской улице в центре столицы.

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Отмечается, что проект изменений в правила землепользования и застройки города, одобренный Градостроительно-земельной комиссией столицы, вынесут на публичные слушания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее восемь медицинских организаций Москвы, которые продемонстрировали самые высокие показатели, были поощрены материально. Взрослые и детские поликлиники, а также поликлиническое отделение детской больницы получили гранты столичного правительства на общую сумму 23 млн рублей.

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