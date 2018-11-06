Вторник, 6 Ноября 2018 года
15:37:34 МСК

В Москве построят две детские многопрофильные клиники

Общество

Эпилептологические центры появятся в Восточном и Центральном округах столицы

Москва, 6 ноября 2018, 14:33 — REGNUM  В Москве Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова построит две детские многопрофильные клиники, сообщает 6 ноября пресс-служба Москомстройинвеста.

Так, в Восточном округе столицы на улице Нижняя Первомайская появится эпилептологический центр. Такой же центр появится на Делегатской улице в центре столицы.

Читайте также: В Новой Москве построят пять поликлиник

Отмечается, что проект изменений в правила землепользования и застройки города, одобренный Градостроительно-земельной комиссией столицы, вынесут на публичные слушания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее восемь медицинских организаций Москвы, которые продемонстрировали самые высокие показатели, были поощрены материально. Взрослые и детские поликлиники, а также поликлиническое отделение детской больницы получили гранты столичного правительства на общую сумму 23 млн рублей.

Читайте также: Гранты на 23 млн рублей получили лучшие поликлиники Москвы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Материальная база медицинских учреждений
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить