«Герои АТО» предложили киевским футболистам доплатить военный сбор

Киев, , 14:34 — REGNUM Боевики «АТО» потребовали объяснений у Федерации футбола Украины и, в частности, у киевского футбольного клуба «Динамо», почему они не платят налоги в полном объёме? Заявление прозвучало 6 ноября во время конференции в информационном агентстве «Украинские новости».

«830 тыс. грн военного сбора заплатил футбольный клуб «Динамо». И ГФС (Государственная фискальная служба — ИА REGNUM ) основывалась на том, что официально игрок в «Динамо» зарабатывает от 13 до 18 тыс. гривен (от 30 до 42 тыс. рублей — ИА REGNUM ). В то время, как Гонсалес (бывший игрок клуба — ИА REGNUM ) говорил, что получал $110 тыс. То есть озвучены суммы в долларах, а платят в гривне. Почему же при этом «Шахтёр» платит гораздо больше?», — задался вопросом участник войны в Донбассе Сергей Белошицкий.

По словам боевика, жизнь солдата ВСУ в данный момент оценивается государством в 1 млн 200 тыс гривен, что составляет реальную месячную зарплату игрока киевского клуба.

Участники конференции публично обратились к налоговикам и правоохранительным органам с требованием разобраться с налоговыми махинациями футбольных клубов.

Напомним, ранее почётный президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис, чей брат является президентом киевского «Динамо», назвал нацистский лозунг «Слава Украине!», размещённый на униформе украинской сборной, «зарабатыванием баллов на псевдопатриотизме». Чиновник призвал футбольных функционеров оставаться вне политики и ставить спортивные интересы во главу угла.

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