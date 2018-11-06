Иностранцы в РФ будут проходить идентификацию для мессенджеров

Москва, , 14:15 — REGNUM Иностранцы, находящиеся в России в роуминге, будут проходить процедуру идентификации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»), комментируя новые правила проверки пользователей мессенджеров.

«Необходимо предусмотреть возможность прохождения идентификационных процедур для иностранцев, находящихся в роуминге на территории Российской Федерации», — отметил Левин.

Он указал на то, что раз мессенджеры — это в первую очередь приложения для мобильных устройств, новые правила идентификации пользователей, являясь подзаконным актом к закону «О связи» в части, касающейся оказанию услуг сотовой связи, коррелируют с уже действующему запретом на продажу сим-карт без паспорта и вне специально отведенных мест.

Новые требования, уверен парламентарий, будут способствовать защите граждан от возможных угроз со стороны злоумышленников, использующих анонимность мессенджеров.

Новые правила идентификации пользователей мессенджеров ударят по «Телеграму», считают эксперты. Ранее Минкомсвязи признал неэффективной блокировку мессенджера.

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