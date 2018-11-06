Вторник, 6 Ноября 2018 года
15:38:28 МСК

Иностранцы в РФ будут проходить идентификацию для мессенджеров

Общество

В Госдуме предлагают предусмотреть такую возможность

Иностранцы в РФ будут проходить идентификацию для мессенджеров
Álvaro Ibáñez
Мессенджеры

Москва, 6 ноября 2018, 14:15 — REGNUM  Иностранцы, находящиеся в России в роуминге, будут проходить процедуру идентификации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»), комментируя новые правила проверки пользователей мессенджеров.

«Необходимо предусмотреть возможность прохождения идентификационных процедур для иностранцев, находящихся в роуминге на территории Российской Федерации», — отметил Левин.

Он указал на то, что раз мессенджеры — это в первую очередь приложения для мобильных устройств, новые правила идентификации пользователей, являясь подзаконным актом к закону «О связи» в части, касающейся оказанию услуг сотовой связи, коррелируют с уже действующему запретом на продажу сим-карт без паспорта и вне специально отведенных мест.

Новые требования, уверен парламентарий, будут способствовать защите граждан от возможных угроз со стороны злоумышленников, использующих анонимность мессенджеров.

Новые правила идентификации пользователей мессенджеров ударят по «Телеграму», считают эксперты. Ранее Минкомсвязи признал неэффективной блокировку мессенджера.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев утвердил правила идентификации пользователей мессенджеров

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мессенджеры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить