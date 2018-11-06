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Школьники из Кемерова и Риги посетили Балтийский федеральный университет

Общество

Потенциальные абитуриенты узнали об условиях поступления в вуз

Калининград, 6 ноября 2018, 14:08 — REGNUM  Делегации школьников из Кемерова и Риги посетили Калининград с ознакомительным визитом. Накануне учащихся принял Балтийский федеральный университет имени И. Канта, сообщает 6 ноября пресс-служба вуза.

«Для учащихся Рижской Ринужской средней школы и двуязычной гимназии №71 города Кемерово была проведена презентация университета. Потенциальным абитуриентам рассказали о вузе, порядке поступления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для латвийских школьников был организован квест с элементами экскурсии, а для учащихся кузбасского города — экскурсия в Авиационный центр университета.

Ребята активно задавали вопросы и интересовались спецификой образовательного процесса на интересующих их образовательных программах. Наибольший интерес школьники проявили к таким направлениям, как «Журналистика», «Психология», «Филология», «Лингвистика» и «Информационные системы и технологии».

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