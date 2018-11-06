Цикл вебинаров для студентов по развитию soft skills стартует 6 ноября

Москва, , 13:59 — REGNUM Онлайн-курс из 21 вебинара о развитии командных навыков и секретах в развитии карьеры стартует 6 ноября в рамках образовательной программы студенческой олимпиады «Я — профессионал». «Я — профессионал» — один из проектов АНО «Россия — страна возможностей», указ о создании которой Президент РФ Владимир Путин подписал 22 мая 2018 года.

Регистрация на участие в олимпиаде стартовала 26 сентября. Подать заявку могут все российские студенты и выпускники вузов, получившие диплом не ранее 2014 года. Регистрация на сайте https://yandex.ru/profi/ продлится до 23.59 мск 22 ноября.

Одно из ключевых нововведений олимпиады в новом учебном году — масштабная образовательная программа, которая реализуется в двух направлениях: подготовка к олимпиадным соревнованиям и развитие гибких навыков.

«За месяц с момента официального старта регистрации тренинги на развитие гибких навыков прошли более четырех тысяч студентов по всей стране. Мероприятия запланированы еще в семи городах России. Для тех, кто не сможет посетить очные мероприятия, 6 ноября стартует онлайн-курс, включающий 21 вебинар по развитию гибких навыков», — рассказала журналистам руководитель олимпиады Валерия Касамара.

По ее словам, в течение полугода десять экспертов в области управления персоналом расскажут начинающим профессионалам, как развить личностные качества, которые помогут в командной работе и в развитии карьеры.

На первых вебинарах цикла карьерный консультант Дарья Никушина и руководитель сайта для молодых специалистов Career.ru Ирина Святицкая научат студентов анализировать свою профессию, помогут правильно составить резюме и подскажут, где искать работу.

HR‑эксперты работодателей-партнеров олимпиады также расскажут, как успешно пройти собеседование, адаптироваться к корпоративной культуре и найти общий язык с новым коллективом в крупной компании.

«Профессионал точно знает, чего он хочет и знает, как этого достичь. К сожалению, этому можно научиться далеко не во всех вузах. Надеемся, что наши вебинары помогут участникам олимпиады развить навыки целеполагания, узнать как устроены крупные компании и помогут начать в них карьеру», — отметила Дарья Никушина.

Что касается подготовки к олимпиадным соревнованиям перед отборочным онлайн-этапом, то число участников, зарегистрировавшихся на подготовительные вебинары, превысило 10 тысяч. Наибольший интерес студенты проявили к вебинарам по юриспруденции, филологии, лечебному делу, менеджменту и экономике.

Всего пройдет 162 подготовительных вебинара по всем олимпиадным направлениям и более 15 зимних школ. На портале олимпиады также доступны демоверсии заданий, которые позволят лучше подготовиться к испытаниям. В зависимости от направления они отличаются по формату и времени на их выполнение.

Ключевая особенность олимпиады «Я — профессионал» — практико-ориентированность. Задания составлены научными сотрудниками российских вузов и профессионалами крупных государственных и частных компаний. Они рассчитаны в первую очередь на студентов старших курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры. Партнерами олимпиады выступают более 100 российских компаний, которые участвуют в разработке заданий и организации стажировок для дипломантов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018—2019 учебном году дипломанты олимпиады получат денежные премии в размере 200 и 300 тысяч рублей, льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих вузов страны, а также профиль в Национальной базе «Я — профессионал», которая дает возможность пройти стажировку в крупных российских компаниях.

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