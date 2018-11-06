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Овощные ямы в детском саду Перми угрожают безопасности воспитанников

Общество

Территории детского сада оказалась в собственности кооператива овощных ям

Пермь, 6 ноября 2018, 13:47 — REGNUM  В Перми вопиющая ситуация сложилась с детским садом № 120. Переполненные группы воспитанников вынуждены гулять на одной площадке, а овощные ямы на территории образовательного учреждения не позволяют пожарной машине подъехать к зданию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аппарате уполномоченного по правам детей в Пермском крае.

Детский сад открыт в конце 1980-х годов. Два года назад кооператив овощных ям провёл межевание и территория детсада оказалась у кооператива. Об этом заявила жительница Перми в жалобе детскому омбудсмену Светлане Денисовой.

Из-за урезания территории детского учреждения воспитанники двух групп (где числятся в общей сложности 75 человек) вынуждены гулять на одной площадке. В случае пожара в здании детсада пожарная машина со стороны овощных ям к горящему объекту подъехать не сможет.

В администрации города о сложившейся ситуации знают. В конце октября состоялось совещание с участием чиновников и представителей кооператива, однако к решению проблемы так и не пришли.

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ЧП в образовательных учреждениях
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