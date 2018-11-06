«Безразличие поражает»: причины гибели курского школьника не устранены

Железногорск, Курская область, , 13:45 — REGNUM Активисты Общероссийского народного фронта окажут поддержку семьям детей, пострадавших при взрыве снаряда в Курской области. Об этом заявила член Центрального штаба Народного фронта, координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Светлана Калинина, посетившая Железногорск в рамках рабочей поездки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2018 года в четверо железногорских детей во время прогулки нашли в зарослях артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Мальчики решили перенести его, но уронили, и боеприпас взорвался. Невредимым остался только один ребёнок. Двое получили травмы (один из детей лишился стопы), ещё один мальчик от полученных ранений скончался в больнице.

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Родители пожаловались общественникам: по их словам, снаряд дети нашли на заросшей свалке, которая находится недалеко от детской площадки. К началу ноября власти не предприняли никаких мер, свалка до сих пор не убрана и даже не огорожена. Более того, штрафовать хотели самих горожан, которые приносят мусор на эту свалку. Калинина была возмущена таким положением дел и отношением мэра к произошедшей трагедии.

«Безразличие чиновников муниципалитета поражает. Никто не хочет нести ответственность за то безобразие, которое мы здесь наблюдаем, проблемы остаются нерешенными. Хотя именно муниципалитет, согласно законодательству, должен контролировать уборку свалок и состояние проводов, на которых могут повиснуть дети. Мы обязательно обратимся в контрольно-надзорные органы с просьбой провести самую тщательную проверку в Железногорске, по действиям должностных лиц и по их бездействию по этому вопросу. Свой мониторинг проведут и активисты ОНФ, которые выявят объекты, несущие риск для здоровья людей», — заявила Светлана Калинина.

Свалка за детской площадкой оказалась не единственной проблемной зоной на улице Краснознамённой: рядом с домами скапливаются горы мусора из-за нехватки контейнеров, детская площадка обветшала, над проезжей частью висят провода, которые могут задеть автомобили.

В пресс-службе ОНФ отметили, что к концу визита Калининой все провисшие провода убрали, а вопросами безопасности, которым приходится играть на площадке рядом со свалкой, займётся уполномоченный по правам детей в Курской области.

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