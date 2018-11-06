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Миланские депутаты предлагают не нанимать мигрантов на уборку парков

Общество

Депутаты от партии «Лига» предлагают трудоустраивать граждан страны

Милан, Италия, 6 ноября 2018, 13:35 — REGNUM  Депутаты парламента региона Ломбардия от правящей партии «Лига» предлагают поощрять наем муниципалитетами для уборки садов и парков не мигрантов, а граждан Италии, сообщает Il Fatto Quotidiano во вторник, 6 ноября.

Работа с зелеными насаждениями требует наличия специальных навыков и опыта, которых нет у мигрантов, полагают парламентарии.

В то же время в Ломбардии есть достаточное количество граждан, которым нужна такая работа, именно им и нужно ее предоставлять, такие решения муниципалитетов следует стимулировать, казано также в пояснительной записке депутатов.

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