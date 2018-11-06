В Подмосковье появится новый реабилитационный центр для детей с ОВЗ

Москва, , 13:55 — REGNUM В Подмосковье в 2019 году планируется открыть научно-практический центр реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья «Мироград». Об этом заявил председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев («Единая Россия») по итогам заседания коллегии министерства социального развития региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного парламента.

По словам Голубева, в ближайшее время в Рузе, Черноголовке и Рошале будут открыты дополнительные мини-центры реабилитации.

«Также планируется открыть на базе отделений дневного пребывания не менее 10 социально-трудовых мастерских. В перспективе они будут развёрнуты и на базе центров занятости», — сообщил он.

Также в 2019 году продолжится практика обеспечения маломобильных детей путёвками в санаторий. Согласно результатам 2018 года, льготными путёвками были обеспечены все дети с ограниченными возможностями здоровья, чьи родители обратились в органы социальной защиты населения. Всего в летней оздоровительной кампании 2018 года отдохнули 400 тыс. подмосковных детей.

Ещё одна задача, которую ставит перед собой правительство области, — увеличение сети реабилитационных мини-центров для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Кроме того, будет продолжена работа по созданию «Доступной среды» в регионе, чтобы приспособить все социальные объекты для нужд людей и войти в пятёрку ведущих регионов России по уровню развития доступной среды.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Подмосковье на развитие транспортной инфраструктуры в рамках программы «Доступная среда» было выделено 100 млн рублей. Работы проводились в 30 муниципалитетах Московской области. В 2017 году в рамках проведения программы на региональной дорожной сети были выполнены почти 300 мероприятий на общую сумму свыше 70 млн рублей. Среди них проводились такие мероприятия, как обустройство тротуаров, автобусных остановок, пешеходных переходов, устройство тактильных указателей и плавных сопряжений.

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