В Севастополе восстановили «Малахов Курган»

Севастополь, , 13:31 — REGNUM В Севастополе после реконструкции открыт мемориальный комплекс памятников обороны города-героя «Малахов Курган». На торжественной церемонии 6 ноября выступили члены правительства РФ.

«Реставрация проведена очень качественно. Лестница — не заменена, а восстановлена, также восстановлены элементы, украшавшие «Малахов курган» при открытии этого большого памятного комплекса», — отметила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

По её словам, во время работ было найдено множество исторических артефактов, которые передали в музей.

«Помимо этого проведено благоустройство парка, освещение, восстановлены архитектурные формы, орудия, которые здесь находятся. Кроме того, существенно обновлена центральная экспозиция Малахового Кургана», — добавил министр культуры РФ Владимир Мединский, подчеркнув, что правительство продолжит работать над благоустройством исторической части Севастополя.

Напомним, «Малахов Курган» — тактически важная высота Севастополя на Корабельной стороне, прославлен героической обороной русскими и советскими войсками во время Крымской и Великой Отечественной войн. На его территории находятся 22 памятника и мемориальных обозначения. Входит в состав государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя.