Власти Италии обсуждают параметры отмены сроков давности преступлений

Рим, , 13:28 — REGNUM Депутаты от правящего «Движения 5 звезд» повторно внесли в парламент Италии законопроект, согласно которому отсчет сроков исковой давности преступлений приостанавливается после вынесения приговора судом первой инстанции, сообщает La Repubblica во вторник, 6 ноября.

Таким образом правящие партии намерены выполнить предвыборное обещание «Движения», упомянутое и в коалиционном контракте с «Лигой». Цель поправки — предотвратить уход от наказания прежде всего политиками, утверждают в правящей партии.

Переговоры между представителями правящих партий о формулировках поправки продолжаются, однако ожидается, что решение будет принято.

Премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что действующие нормы становятся причиной многочисленных злоупотреблений. Лидер второй правящей партии — «Лиги» Маттео Сальвини подтвердил готовность выполнить обещание, однако отметил, что новые правила не должны привести к тому, что рассмотрение дел станет бесконечным.

Итальянская оппозиция в свою очередь выступает против данной поправки, считая ее противоречащей Конституции.