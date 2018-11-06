ЕСПЧ вынес решение в пользу цыган, переживших погром в Одесской области

Страсбург, Франция, , 13:32 — REGNUM Украина обязана заплатить по 11 тыс. евро двенадцати пострадавшим в ходе цыганских погромов в селе Петровка Одесской области в 2002 году, сказано в решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), опубликованном 6 ноября на официальном сайте суда.

«Государство-ответчик должно заплатить в течение трех месяцев с даты окончательного решения в соответствии с пунктом 2 статьи 44 Конвенции следующие суммы, подлежащие конвертации в валюту государства-ответчика по ставке, действующей на дату расчета: 11 000 евро каждому заявителю плюс любые налоги, которые могут быть начислены, в качестве компенсации морального вреда», — сказано в решении.

Напомним, в 2002 году четверо цыган убили 17-летнего жителя села Петровка Ивановского района Одесской области, а также ранили троих его друзей. Возмущённые жители села сожгли десять домов, в которых обитали цыгане.

Отметим, нападения на цыган на Украине заметно участились. Последний громкий случай произошлё во Львове, когда группа учеников старших классов львовских школ напала на цыганский табор, зарезав 24-летнего мужчину и избив четверых.

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