Рэпер Дрейк испортил репутацию казино в Ванкувере

Ванкувер, Канада, , 13:58 — REGNUM Канадский рэпер Дрейк в своём Instagram обвинил казино в Ванкувере в том, что его представители несправедливо отказали ему в большой ставке. Хотя обоснованность этих обвинений под большим сомнением, репутация казино в интернете успела сильно пострадать из-за гнева фанатов.

После посещения казино Дрейк опубликовал в соцсети короткое сообщение о том, что сотрудники заведения предвзято отнеслись к музыканту и не разрешили играть, хотя у него «было всё, что надо». Поклонники рэпера сочли, что отказ в игре был связан с его расой, поэтому «завалили» негативными отзывами аккаунты казино в Instagram, Facebook и Google, а также на сайтах TripAdvisor и Yelp.

Само казино опубликовало на своём сайте два официальных заявления. В первом представители заведения сожалели о случившемся и обещали во всём разобраться, а во втором управляющий казино Джо Брунини заверил, что компания категорически против расизма.

«Мы работаем в одной из самых сложных и очень строго контролируемых областей и всегда стараемся сделать наш сервис ещё лучше. Мы пытаемся сделать так, чтобы все наши гости понимали правила», — пишет управляющий.

Как пишет Globe and Mail, под строгими правилами, о которых говорит Брунини, скорее всего, имеются в виду поправки к закону об игорном бизнесе, введённые в Британской Колумбии в 2018 году. Согласно им, казино обязано собрать детальную информацию об источниках средств тех игроков, которые совершают транзакции на сумму больше чем $10 тыс.

Позже пользователь Reddit, представившийся сотрудником заведения, сообщил, что Дрейк такой информации не предоставил. Кроме того, скорее всего рэпер опубликовал такой пост в Instagram, потому что расстроился из-за проигрыша.

Дрейк уже не впервые проигрывает большие суммы денег. Так, в конце сентября он проиграл 200 тыс. долларов в казино в Атлантик-Сити.

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