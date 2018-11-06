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В Госдуме хотят наказывать родителей за участие детей в незаконных митингах

Общество

Родителям также предлагают следить за активностью подростков в соцсетях

Москва, 6 ноября 2018, 13:25 — REGNUM  В Госдуме предложили ввести ответственность для родителей, чьи дети ходят на незаконные митинги, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.

«Надо ввести ответственность родителей тоже, чтобы понимали и следили за своими детьми, куда они ходят, что они делают, и следили за соцсетями, как все нормальные родители это делают на сегодняшний день», — заявил депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Вострецов.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, вводящий ответственность для организаторов за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции и митинги.

«Законопроект направлен не против детей и не против ни в коем случае их родителей, обратите, пожалуйста, на это внимание», — ответил один из авторов инициативы депутат Госдумы Евгений Ревенко («Единая Россия»).

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума запрещает вовлекать детей в несанкционированные митинги

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