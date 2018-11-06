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В Новосибирске из-за реконструкции отказали в установке памятника Сталину

Общество

Худсовет Новосибирска примет во внимание решение военного ведомства

Новосибирск, 6 ноября 2018, 13:24 — REGNUM  В центре Новосибирска из-за масштабной реконструкции Дома офицеров не будет установлен памятник Иосифу Сталину. Об этом, как передает РИА Новости, говорится в ответе Объединенного стратегического командования Центрального военного округа (ЦВО) руководителю инициативной группы, одному из инициаторов установки бюста Алексею Денисюку.

По его словам, Минобороны Российской Федерации ответило на его запрос в минувшую субботу, 3 ноября.

Денисюк признал, что худсовет Новосибирска примет во внимание решение военного ведомства при рассмотрении вопроса установки памятника, поэтому место у Дома офицеров будет автоматически исключено.

По его словам, активисты планируют настаивать на установке в других местах памятника Сталину.

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Восстановление имени Сталина
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