В Новосибирске из-за реконструкции отказали в установке памятника Сталину

Новосибирск, , 13:24 — REGNUM В центре Новосибирска из-за масштабной реконструкции Дома офицеров не будет установлен памятник Иосифу Сталину. Об этом, как передает РИА Новости, говорится в ответе Объединенного стратегического командования Центрального военного округа (ЦВО) руководителю инициативной группы, одному из инициаторов установки бюста Алексею Денисюку.

По его словам, Минобороны Российской Федерации ответило на его запрос в минувшую субботу, 3 ноября.

Денисюк признал, что худсовет Новосибирска примет во внимание решение военного ведомства при рассмотрении вопроса установки памятника, поэтому место у Дома офицеров будет автоматически исключено.

По его словам, активисты планируют настаивать на установке в других местах памятника Сталину.

Читайте также: В Югре пропал бюст Сталина

А также: Бюст Сталина вернут жителям Сургута