Главный ледовый городок Прикамья оформят в восточном стиле

Пермь, , 13:09 — REGNUM В Перми чиновники раскрыли секрет — тему главного новогоднего ледового городка, который традиционно расположится на эспланаде. В 2018/2019 году ледовые скульптуры и объекты посвятят культуре востока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Как пояснили в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми, такая необычная тема легла в основу художественного и пластического решения проекта городка в связи с богатством и выразительностью древней культуры востока. Горки предстанут в виде узнаваемых архитектурных и культурных символов, таких как «Театр Кабуки», «Замок белой цапли» и «Терракотовый воин». Обзорный вид на городок можно будет получить со смотровой площадки «Великая стена», высота которой 3 метра.

Добавим, главный ледовый городок на эспланаде ежегодно представляет особый интерес жителей всего Пермского края. В период работы комплекса он неизменно пользуется огромной популярностью, его посещают несколько сотен тысяч человек.

В 2017/2018 году городок «Пермяч» посвятили Чемпионату мира по футболу. Обсуждая новогоднюю тему 2019 года, пермяки предполагали, что оформление ледового городка 2018/2019 года приурочат к году театра в России, тем более что эта тема даёт простор для фантазии.

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