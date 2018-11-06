Европейский суд обязал Италию собрать налог с церкви задним числом

Рим, , 13:06 — REGNUM Итальянские власти должны взыскать с католической церкви те средства, что не были уплачены ею по налогу на недвижимость в период с 2006 по 2011 годы — такое решение принял во вторник, 6 ноября, Верховный суд Евросоюза, передает Il Post.

Освобождение объектов, принадлежащих церкви, от уплаты налога на недвижимость было введено в 1992 году. Первоначально оно касалось только объектов, не используемых в коммерческих целях. В 2005 году правительство Сильвио Берлускони распространило льготный режим уже на все принадлежащие церкви объекты. Этот режим перестал действовать в 2012 году. Сейчас льготы действуют только в отношении некоммерческих объектов.

Ранее европейские судьи согласились с тем, что правительство не может вернуть недополученные в 2006—2011 годах средства задним числом. Однако теперь это решение отменено. Властям Италии и ЕС рекомендовано изучить возможность полного или частичного возвращения этих средств. По экспертной оценке, речь идет о сумме в 4−5 млрд евро.