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Европейский суд обязал Италию собрать налог с церкви задним числом

Общество

Речь идет о средствах, «недополученных» в 2006-2011 годах

Рим, 6 ноября 2018, 13:06 — REGNUM  Итальянские власти должны взыскать с католической церкви те средства, что не были уплачены ею по налогу на недвижимость в период с 2006 по 2011 годы — такое решение принял во вторник, 6 ноября, Верховный суд Евросоюза, передает Il Post.

Освобождение объектов, принадлежащих церкви, от уплаты налога на недвижимость было введено в 1992 году. Первоначально оно касалось только объектов, не используемых в коммерческих целях. В 2005 году правительство Сильвио Берлускони распространило льготный режим уже на все принадлежащие церкви объекты. Этот режим перестал действовать в 2012 году. Сейчас льготы действуют только в отношении некоммерческих объектов.

Ранее европейские судьи согласились с тем, что правительство не может вернуть недополученные в 2006—2011 годах средства задним числом. Однако теперь это решение отменено. Властям Италии и ЕС рекомендовано изучить возможность полного или частичного возвращения этих средств. По экспертной оценке, речь идет о сумме в 4−5 млрд евро.

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Политическая жизнь Италии
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