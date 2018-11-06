Приговор экс-главе Новомосковска и «юбилейные» планы: тульская неделя

Зоя Емельянова, , 13:07 — REGNUM

Празднование Дня народного единства, подготовка к 500-летию Тульского кремля, приговор по громкому делу экс-главы администрации Новомосковска. Эти и другие темы — в обзоре главных событий в Тульской области за неделю 29 октября — 5 ноября, составленном ИА REGNUM.

Подготовка к 500-летию Тульского кремля

В 2020 году в Тульской области широко отметят 500-летие Тульского кремля. Работы по подготовке к этой дате ведутся уже два года — соответствующий указ 10 ноября 2016 года подписал президент Владимир Путин. В течение трех лет регион получает субсидию из федерального бюджета, общая сумма которой — 465,9 млн рублей, а с учетом софинансирования региона, а также внебюджетных средств на подготовку планируется направить более 700 млн рублей.

29 октября ход подготовки региона к празднованию юбилейной даты обсуждался на оперативном совещании, которое провел глава области. Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина рассказала, что на данный момент завершается создание музея археологии в кремле, где будут представлены экспонаты, найденные в ходе работ по ул. Металлистов и Тульской набережной. Скоро появятся новые экспозиции в башнях Тульского кремля. Проводится реставрация трех объектов в Туле на ул. Металлистов: это дома 4, 12, 21. Эти здания в рамках проекта «Музейный квартал» примут первых посетителей уже в 2019 году.

Работы ведутся не только в самой Туле, но и в районах. Так, в Дубне завершается реставрация усадьбы Мосолова, в Алексине до конца года будет отреставрирована усадьба купца Маслова — здание краеведческого музея, в Крапивне — Дом купца Пряничникова, который впоследствии будет использоваться музеем Ясная-Поляна, в Богородицке подходит к завершению реставрация въездной башни, а также завершаются работы по реставрации фасада основного здания дворца-музея. На 2019 год планируется проведение реставрации шести объектов культурного наследия: здания казначейства в Чекалине, краеведческого музея и библиотеки в Белеве, краеведческого музея и усадьбы Мирковичей в Одоеве и усадьбы князей Гагариных в Плавске.

Губернатор Алексей Дюмин рекомендовал администрации Белевского района проработать возможность участия в конкурсе благоустройства исторических городов и поселений, проводимом Минстроем России для получения гранта на благоустройство исторического поселения федерального значения Белева в следующем году. Также на совещании было отмечено, что необходимо проработать вопрос реставрации усадьбы Лугининых по ул. Менделеевской, д. 7 в Туле, где располагается исторический факультет ТГПУ им. Толстого.

К юбилею кремля ремонт ожидает не только объекты культурного наследия, но и инфраструктуры. Так, в план мероприятий планируется включить строительство моста через реку Ока на автодороге Чекалин-Суворов-Ханино, ремонт мостов через реки Упу и Маловель на автодороге Тула-Белев, а также реконструкцию моста через реку Малая Мизгея и реку Веженка на автодороге Тула-Белев. Министр природных ресурсов и экологии региона Юрий Панфилов сообщил, что заключены контракты на разработку проектов по расчистке участка русла реки Оки в черте Белева и участка русла реки Упы в черте Одоева.

Алексей Дюмин подчеркнул, что до 2020 года в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля запланирован большой объём работ.

«План должен быть реализован в полном объеме в соответствии с установленными сроками. Прошу профильные органы власти принять для этого все необходимые меры, а председателя правительства Тульской области — взять эту работу на контроль», — сказал Алексей Дюмин.

Приговор по коррупционному делу

Минувшая неделя в Тульской области началась с вынесения приговора по одному из самых громких коррупционных дел последнего времени — в отношении теперь уже бывшего главы администрации Новомосковска Вадима Жерздева.

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Жерздев в течение девяти лет руководил администрацией Новомосковска — второго по численности населения города региона, а также размеру бюджета. В Новомосковске сосредоточена значительная часть химической промышленности. Задержан глава администрации был в начале июня 2018 года по подозрению в превышении служебных полномочий. Задержание проводили сотрудники регионального УФСБ. Как позже стало известно, главу администрации города заподозрили в превышении полномочий при проведении аукциона по продаже муниципальной земли. Буквально сразу после задержания Жерздева отправили под арест, а затем приостановили и его членство в «Единой России». Тогда многие эксперты сошлись во мнении, что в регионе всерьез взялись за борьбу с коррупцией, без оглядки на чины и заслуги.

29 октября Новомосковский горсуд вынес решение по этому уголовному делу. Жерздев приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также его лишили права занимать должности в органах власти на ближайшие три года, пишут «Тульские известия».

От развития промышленности — к росту доходов бюджета

Тульская область оказалась в числе лидеров рейтинга по объему полученных средств от налога на прибыль предприятий. Рейтинг по итогам первого полугодия 2018 года опубликовал федеральный электронный экономический портал «Реальное время».

Тульская область оказалась на 33 месте в России и на пятом — среди регионов Центрального федерального округа, после Москвы, Московской области, Липецка и Воронежа. Согласно опубликованным данным, за отчетный период в Тульской области по налогу на прибыль предприятий бюджет получил 11,71 млрд рублей, что на 9,6% больше, чем за тот же период 2017 года. Основная доля полученных средств приходится на предприятия химии, оборонной отрасли, торговли, пищевой переработки, компаний по реализации газа и нефтепродуктов. При этом, отметим, по данным того же рейтинга, в 26 российских регионах объемы полученных средств от налога на прибыль сократились.

Отметим, что в последнее время в Тульской области новые предприятия открываются регулярно. В начале октября в Новомосковске заработал завод по производству аквапанелей группы компаний Knauf, одного из мировых лидеров в производстве стройматериалов.

Финансовые планы на будущий год

1 ноября проект бюджета Тульской области на 2019 год и плановый период двух последующих лет был внесен в областную думу. Как рассказал на брифинге министр финансов Тульской области Владимир Юдин, доходы бюджета Тульской области на 2019 год запланированы в размере 68,1 млрд рублей, что соответствует уровню 2018 года. Расходы бюджета Тульской области на 2019 год — 72,9 млрд рублей, на 0,6% выше уровня 2018 года. Дефицит бюджета области в 2019 году прогнозируется в объеме 4,8 млрд рублей.

В числе приоритетных направлений расходов по-прежнему доминирует социальная сфера (75,4%), а также — полное обеспечение роста заработной платы с учетом выполнения Указа президента РФ № 597, расходы на коммунальные услуги с учетом индексации, софинансирование ключевых объектов в полном объеме, расходы на уровне текущего года на проекты «Народный бюджет» и «Формирование комфортной городской среды».

Третий российско-итальянский форум малого и среднего предпринимательства

В регионе активно развивается не только крупный бизнес, но и средний и малый. Об этом в том числе говорилось 31 октября на третьем Российско-Итальянском форуме малого и среднего предпринимательства, состоявшемся в Туле. Как отмечалось в ходе форума, по итогам 2017 года внешнеторговый оборот России и Италии вырос на 25%, экспорт — на 15%. В 2017 году объем экспорта товаров в Италию составил около 13 млрд долларов.

Участников форума приветствовал директор департамента инвестиционной деятельности и внешних экономических связей министерства экономического развития Тульской области Игорь Дивногорцев, он рассказал о том, что между предприятиями Тульской области и Италии уже заключены договоры на поставку продукции. Правительство Тульской области, со своей стороны, готово оказывать предпринимателям поддержку.

«Проведение форума на тульской земле стало доброй традицией. Интерес к нему из года в год растёт. Причина проста: это не просто декоративное мероприятие, это эффективный механизм взаимодействия бизнеса наших стран. В прошлом и позапрошлом годах результаты форума увенчались подписанием договоров сотрудничества и ростом внешнеторгового оборота. Уверен, этот год не станет исключением. Правительство Тульской области готово оказать поддержку всем участникам бизнес отношений», — цитируют Дивногорцева «Тульские известия».

На форуме также состоялась презентация предприятий Италии и российских регионов-участников: Тверской, Костромской, Саратовской, Липецкой и Рязанской областей, и, разумеется, Тульской области.

Дороги и деньги

В 2019 году в Тульской области продолжится ремонт дорог — как отмечалось на заседании правительства региона 1 ноября, в следующем году планируется отремонтировать 314 км на 59 объектах регионального значения, а также три моста в Туле, Плавском и Одоевском районах.

Для сохранности региональных дорог планируется установить 10 комплексов весогабаритного контроля грузовых машин. Кроме того, в 2019 году система камер фотофиксации нарушений правил дорожного движения перейдет в собственность Тульской области.

«Ремонт должен вестись в первую очередь на дорогах, по которым осуществляется движение общественного транспорта, а также проходит маршрутизация к медицинским и образовательным учреждениям. Необходимо комплексно подходить к этому вопросу, исходя из требований к транспортной доступности особо важных объектов и пожеланий жителей», — отметил замгубернатора Валерий Шерин.

Гранты от президента

Сразу девять некоммерческих организаций Тульской области выиграли президентские гранты. В общей сложности, отметим, в этом году на конкурс было представлено почти 10 тысяч проектов. В итоге в качестве победителей — и получателей грантов по всей России было отобрано 2022 некоммерческих организации.

В их числе — НКО «Сила жизни», на проект которого выделено 1 млн 849 тыс. 442 руб., «Содействие» получило 1 млн 759 тыс. 550 руб., «Тульское общество потребителей» — 1 млн 603 тыс. 242 руб., «Федерация спорта сверхлегкой авиации ТО» — 1 млн 490 тыс. 965 руб., «Союз женщин России» — 761 тыс. 238 руб., «Тульская городская организация женщин» 98 тыс. 480 руб., фонд «Мишенское» — 351 тыс. 790 руб.

Проекты тульских НКО касаются самых разных направлений: это и реабилитация молодых людей, больных наркоманией, профилактика наркомании среди несовершеннолетних, повышение грамотности граждан в сфере прав потребителя, военно-патриотическое воспитание и распространение авиационных знаний среди молодежи, детей и юношей, привлечения их к различным дисциплинам спорта сверхлегкой авиации, поддержка семей и людей старшего возраста.

Памяти жертв политических репрессий

30 октября в Туле, как и по всей стране, вспоминали жертв политических репрессий. Мероприятие, посвященное Дню памяти, состоялось возле памятного знака «Жертвам политических репрессий» в сквере на улице Ф. Смирнова.

В мероприятии, как сообщили в управлении пресс-службы облправительства, приняли участие министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов, представители администрации города, городской думы, общественных объединений, студенты и др. По традиции мероприятие началось с панихиды по погибшим. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили гирлянду и цветы к памятному знаку.

Также траурный митинг прошел в Тесницком лесу на месте, где 26 августа 1994 году был установлен закладной камень в честь жителей области, расстрелянных в 1937—1938 годах.

К жителям региона в связи с Днем памяти жертв политических репрессий обратился губернатор Алексей Дюмин.

«В истории нашей страны есть место и великим победам, и трагическим национальным потерям. Сегодняшний день посвящен памяти всех граждан нашей страны, пострадавших от политических репрессий. Работа по их реабилитации продолжается и сейчас. Важно, что в ней активно участвуют представители общественности. Мы должны помнить, что не бывает исторического оправдания делам, совершенным ценой множества человеческих жизней».

День народного единства

День народного единства в Тульской области отметили массой спортивных, культурных, общественных мероприятий.

Жителей региона с праздником поздравил губернатор:

«Этот праздник призван сохранить память о судьбоносных событиях в истории Отечества, когда независимость российского государства находилась под угрозой. И только самоотверженность, вера и сплоченность помогли нашему народу дать отпор захватчикам и отстоять свою Родину», — говорится в поздравлении.

Утром 4 ноября в Центральном парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусова прошел легкоатлетический забег «Россия объединяет» — в нем приняли участие около двух тысяч человек из 77 городов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Рязани. Самому юному участнику забега три года, а самому взрослому 81 год.

В музейно-выставочном комплексе Тульского кремля состоялся ХII межрегиональный фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре» — с участием общественных организаций народов, проживающих в Тульской области, а сегодня в регионе таких 16. В рамках фестиваля зрители познакомились с русской, армянской, татарской, азербайджанской, молдавской, еврейской, цыганской, немецкой, дагестанской, гагаузской, туркменской, узбекской и вьетнамской культурами. Все желающие могли принять участие в мастер-классах, национальных играх, познакомиться с предметами декоративно-прикладного искусства, национальными костюмами и музыкальными инструментами.

Завершением Дня народного единства стала всероссийская акция «Ночь искусств». В Тульской области вечером 4 ноября в музеях, концертных залах, библиотеках состоялись мастер-классы, тематические программы, выставочные проекты, театрализации, квесты, экскурсии, концерты, кинопоказы. Их посетили более 23 тысяч человек, а с учетом дневных мероприятий — 45 тысяч, сообщило управление пресс-службы облправительства.

«Не только дети, но и взрослые активно принимали участие в различных мастер-классах, квестах. Учреждения культуры создают творческий уникальный продукт, который востребован. И мы видим, что с каждым годом все большее количество людей посещает мероприятия в рамках акции «Ночь искусств», — рассказала заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина.

В числе самых интересных мероприятий — экскурсии за кулисы Тульского театра кукол, в мастерские, где изготавливают кукол для спектаклей. В музее «Тульские самовары» работала мультимедийная выставка «Самовар в живописи». В Объединении центров развития искусства, народной культуры и туризма была подготовлена виртуальная экскурсия по Туле деревянной. В Тульском государственном музее оружия гостей музея ждали мастер-классы по пескографии, где каждый участник мог придумать и нарисовать свою историю, а также мастер-классы «Калейдоскоп искусств», а также новая экспозиция «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности». В Тульском областном краеведческом музее все желающие могли посетить выставку «Нарядная жизнь» — здесь представлено 58 уникальных предметов из собрания Ярославского музея-заповедника: женские головные уборы XVIII-начала XX вв., платки, шали, а также образцы золотного шитья, жемчужного узорочья и бисерного кружева.

В Тульском кремле была организована вечерняя экскурсия «Огни старого города», а также — театрализованная экскурсия «Кремль. С фонарем…», которая позволила познакомиться с малоизвестными фактами пятисотлетней биографии кремля, услышать увлекательные и удивительные истории, побывать в гостях у жителей древней крепости.