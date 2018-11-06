Вторник, 6 Ноября 2018 года
14:11:07 МСК

Директор ярославского дептранса: Хайвея на Московском не будет!

Общество

Эксперимент по перенастройке светофоров провалили автовладельцы

Директор ярославского дептранса: Хайвея на Московском не будет!
Иллюстрация: Yarregion.ru
Светофор

Ярославль, 6 ноября 2018, 13:01 — REGNUM  6 декабря депутаты комитета по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автодорог Ярославской областной думы обсудили ситуацию с перенастройкой светофоров на Московском проспекте в Ярославле. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В минувшие выходные в городе тестировали вариант перенастройки светофоров, чтобы выделить отдельные фазы движения для пешеходов в соответствии с требованием ГОСТа. Одновременно власти надеялись установить режим «зеленой волны», рассчитанной на утренние и вечерние часы пик.

Депутат Роман Слонин сказал, что это привело не к улучшению движения, а к ухудшению — пробки утром образовались и в выходные дни. На это директор департамента транспорта Екатерина Галеева сказала, что в пробках виноваты не светофоры, а автовладельцы.

«У нас трафик в выходные дни превысил пиковые режимы буднего дня. Поэтому получились результаты некорректные. Данные планы разработаны не случайно. Есть требования ГОСТа, которые требуют разделения потоков автомобилей и пешеходов в разных фазах светофоров. План координации движения на Московском проспекте морально старел. Большинство автолюбителей ожидало вариант «хайвэй» на Московском проспекте. К сожалению, такого не будет, потому что Московский проспект не выдерживает той нагрузки, которая сейчас есть», — сказала директор департамента транспорта Ярославской области Екатерина Галеева.

Перенастройка светофоров продолжится в следующие выходные.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие автотранспортной инфраструктуры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить