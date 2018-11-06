Вузы должны оцениваться по «понятным критериям» — глава ассоциации

Москва, , 13:31 — REGNUM В какой вуз поступать? Конечно, в вуз с лицензией на аккредитованную образовательную программу, иначе о дипломе, установленного или, говоря прежними словами — государственного образца, его будущему выпускнику можно сразу забыть. Современное поколение студентов живет в новой учебной реальности, где важными словами являются не только диплом, зачетная книжка, но также лицензирование и аккредитация образовательной деятельности.

В России процедура государственной аккредитации в высших учебных заведениях проводится для подтверждения соответствия образовательной деятельности федеральным государственным стандартам.

Лицензия подтверждает право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз вообще обязан прекратить образовательную деятельность.

Но гарантирует ли аккредитация качественное образование в вузе? В какой степени действующая система соответствует запросам государства и общества?

Этот, относительно новый подход оценки работы вузов, в профессиональном сообществе все чаще называют морально устаревшим. В июле этого года несколько крупнейших университетов страны подписали открытое письмо президенту России с предложением переформатировать действующую систему госаккредитации вузов из-за ее «устарелости». На заседаниях Рособрнадзора, который, собственно, и выдает лицензии и аккредитации, на встречах с ректорами и экспертами активно обсуждают грядущие изменения.

Председатель Ассоциации негосударственных вузов, ректор Российского нового университета Владимир Зернов поддерживает преобразования в системе высшего образования, но считает, что совершенствовать систему следует эволюционно:

«Конечно, российская система госаккредитации и лицензирования вузов сегодня не является основной проблемой нашего образования, но некоторые требования откровенно устарели и не мотивируют университеты на результат. Поэтому без модернизации системы лицензирования и аккредитации решить задачу развития и повышения конкурентоспособности отечественной высшей школы не получится.

За последние годы многое поменялось — от внедрения новых, более технологичных, методов преподавания до глобальных научных трендов и требований к вузам. Так, указы президента поставили высшей школе задачу с вузы России должны входить в топ ведущих мировых рейтингов. Однако критерии, используемые в министерских мониторингах и при аккредитации, практически не пересекаются с индикаторами международных рейтингов. Это все должно учитываться при оценке.

Взгляните на международные рейтинги вузов! В последнем рейтинге QS BRICS наш флагман МГУ стоит на 6 месте как первый «некитайский вуз» — первые пять позиций заняли вузы КНР. Но, отметим, что из 400 лучших вузов пяти стран 101 — российский. И это достижение для отечественной системы образования, мы движемся в верном направлении.

Безусловно, это стало следствием наведения порядка в системе образования. В целом действующая система аккредитации справляется со своими задачами. За последние годы сформировались культура оценивания вузов, правовая основа, появился четкий тренд на борьбу с конторами по «штамповке дипломов» — подавляющее большинство таких структур ушли. С 2013 по середину 2018 годы число вузов и филиалов в России сократилось с 2605 до 1096 (на 58%). Государственных головных вузов стало меньше на 15% (было 566, стало 483), их филиалов — на 58% (от 998 до 416), негосударственных — на 71% (было 518, стало 150), филиалов — на 91% (с 523 до 47).

Нам есть чем гордиться. Была проделана большая работа по наведению порядка на рынке образовательных услуг с помощью механизма лицензирования и аккредитации.

Президент IREG Ян Садлак отмечает, что российская система аккредитации является одной из наиболее концептуальных в мире, и улучшать ее нужно эволюционно (IREG — Международная некоммерческая ассоциация по академическому ранжированию и обеспечению мировых стандартов качества высшего образования — прим.).

Действительно, вряд ли стоит вводить абсолютно новые критерии, когда можно усовершенствовать имеющиеся, то есть эволюционировать. Это системная задача, и решать ее необходимо тоже системно.

Чтобы догнать и перегнать конкурентов из других стран (это в наших силах!), России необходимо активнее перенимать опыт государств, вузы которых успешно внедряются на мировой рынок, вытесняя прежних лидеров. Это страны Юго-Восточной Азии, Индия, Иран, Турция и Китай.

Действующая система слабо мотивирует вузы на развитие, в том числе потому, что, прежде всего, оценивает правильность оформления документов. В 2016-ом в ходе процедуры госаккредитации наш университет отправил по почте около 100 кг бумаги, это более 15 тысяч листов документов! Подготовка к аккредитации заняла у сотрудников вуза не менее года работы. Конечно, процедуру необходимо оптимизировать.

В Рособрнадзоре уже начали перевод документооборота в электронную форму. Отлично! Эффективным здесь будет создание единой информационной системы, куда вузы смогут загружать все документы по аккредитации, а контролирующим органам будет гораздо проще ориентироваться в информации. Все прозрачно, легко контролируемо.

Есть принципиальные требования, которые непосредственно влияют на качество учебного процесса — профессорско-преподавательский состав, современная материально-техническая база, высокотехнологичные лаборатории, современные компьютеры, лицензионное, регулярно обновляемое программное обеспечение, подходящие для обучения аудитории. Их следует оставить.

Ознакомиться с требованиями, которые сегодня предъявляют учебным заведениям при аккредитации, можно на сайте любого вуза в разделе с образовательными стандартами — для каждой образовательной программы должен быть указан свой стандарт, свои требования.

Главное — критериев оценки не должно быть много, они не должны часто меняться. Сегодня стандарты порой корректируются по несколько раз в год. Обычно это происходит после очередной аккредитации какого-нибудь вуза.

Другой важный аспект — эксперты, которые оценивают вузы во время аккредитации.

Стать экспертом может любой гражданин страны, имеющий соответствующий профилю диплом, опыт работы в сфере образования и предварительно аттестованный Рособрнадзором. Но объемы работ при аккредитации настолько велики, что это автоматически отталкивает высококвалифицированных в сфере образования экспертов. В нашем университете работу эксперта Рособрнадзора выполняет проректор по учебной работе. С учетом огромного числа требований, по которым ему приходится оценивать вузы при аккредитации образовательных программ. Для выезда в образовательное учреждение одному из ключевых сотрудников нашего вуза необходимо регулярно оставлять дела в своем вузе, как минимум, на неделю. И это по каждой процедуре аккредитации и федерального надзора, несколько раз в год. Хорошо, что у нас два проректора по учебной работе.

Уменьшив количество параметров аккредитации, переведя документооборот в электронную форму, можно значительно сократить время работы экспертов. И, конечно, желательно усилить требования к желающим быть экспертами.

В развитой стране необходима здоровая конкуренция в образовательном сообществе, но для этого все вузы должны оцениваться по понятным, однозначным критериям. Тогда и абитуриентам будет гораздо проще ориентироваться при выборе наиболее подходящего вуза и образовательной программы. И вузы будут понимать, какие ошибки необходимо исправить для повышения качества своих образовательных услуг.

Профессиональному вузовскому сообществу, законодательным и исполнительным органам власти, общественным и профессиональным организациям необходимо работать в связке, ведь конечная цель у нас одна — улучшение качества образования. Только совместными усилиями мы сможем вернуть нашу систему образования на позиции, которые она занимала всю вторую половину XX века — позиции мирового лидера».