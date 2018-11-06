Минздрав назвал главные причины заболеваний у граждан РФ

Москва, , 12:56 — REGNUM В России у болеe половины граждан (52%), прошедших диспансеризацию, выявлены заболевания, которые требуют дальнейшего лечения у врача. На первом месте среди выявленных заболеваний — проблемы системы кровообращения, сообщили в Минздраве РФ.

Главные факторы риска заболеваний у населения — это неправильное питание, низкая физическая активность и курение. Профилактические осмотры показали, что неправильно питаются 25% опрошенных, физически малоактивны 18%, курят 12% прошедших диспансеризацию.

Табу на болезни: почему о ряде заболеваний люди молчат

По данным Минздрава РФ, с января по сентябрь 2018 года прошли диспансеризацию почти 16 млн человек — это 69,2% запланированного. В 2017 году в России в среднем зафиксировано 16,17 тыс. случаев заболеваний на 100 тыс. жителей. Самыми здоровыми людьми оказались жители Кабардино-Балкарии (выявлено 9,5 тыс. случаев заболеваний), самыми больными — жители Алтайского края (выявлено 25,3 тыс. случаев заболеваний).

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Как сообщало ИА REGNUM, в четырех пилотных регионах России начали внедряться критерии новой модели поликлиники, разработанные федеральным Центром ПМСП. Если в ближайшее время будут получены эталонные поликлиники федерального уровня на принципах бережливого производства, то опыт поликлиник будет растиражирован на все 85 регионов России.

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