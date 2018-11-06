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Ростуризм напомнил о необходимости наличия страховки при поездке в Индию

Общество

На весь срок пребывания

Москва, 6 ноября 2018, 12:53 — REGNUM  Планирующим туристические поездки в Индию туристам из России необходимо приобретать медицинские страховки на весь срок пребывания, сообщает 6 ноября Ростуризм.

По данным ведомства, в отношении иностранцев, в том числе граждан РФ, власти Гоа приняли решение об оплате ими полной стоимости лечения вне зависимости от государственного или частного статуса медицинского учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее граждане России, которые едут на отдых за границу, испытывают немало страхов. Так, больше всего российские туристы боятся потерять ребёнка по дороге на курорт или уже в чужой стране. Согласно опросу, в этом признались почти 30% опрошенных.

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Туризм
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