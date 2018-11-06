Росгвардия взяла шефство над школой в одном из сел Карачаево-Черкесии

Черкесск, , 12:49 — REGNUM Школа села Чапаевского в Карачаево-Черкесии получила новых шефов из числа сотрудников Росгвардии. Соглашение о сотрудничестве с директором средней школы Ачемезом Малсугеновым подписал командующий Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии РФ Сергей Корнюшкин, сообщили ИА REGNUM 6 ноября в ведомстве.

Как отметил генерал-лейтенант, шефство над школами и кадетскими классами давно стало доброй традицией Росгвардии. Военные с честью несут обязанности по воспитанию будущих защитников Отечества.

Согласно договоренности, закрепленной соглашением, стороны будут вести совместную работу по военно-патриотическому и нравственному воспитанию школьников. Сотрудники Росгвардии будут проводить с учащимися занятия по начальной военной подготовке, а также по развитию умений и навыков, необходимых для дальнейшего поступления в высшие учебные заведения ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году замначальника Главного штаба Росгвардии Владимир Подрезов сообщил, что ведомство намерено участвовать в создании в России системы кадетских корпусов.