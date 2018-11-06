В Москве прошло заседание Общественного совета Росатома

Москва, , 12:46 — REGNUM Вопросы взаимодействия с международными и зарубежными неправительственными организациями по формированию общественной поддержки развития ядерных технологий обсудили участники заседания Общественного совета Росатома, сообщает 6 ноября департамент коммуникаций госкорпорации.

Заседания прошло под председательством генерального директора Росатома Алексея Лихачёва. В мероприятии также приняли участие замдиректора Блока по развитию и международному бизнесу Росатома Борис Арсеев, заместитель директор Блока международной деятельности Марина Беляева, член правления Ядерного общества России Владимир Кучинов, председатель Межрегионального общественного движения ветеранов атомной промышленности и энергетики Владимир Огнев, другие лица.

Выступивший на заседании Борис Арсеев отметил, что атомная генерация в мире будет расти, и ключевым условием успешной работы в новых странах является общественная приемлемость ядерных технологий.

«АЭС — это крупный инфраструктурный проект, и он требует работы со всеми целевыми группами. Росатом работает со всеми аудиториями», — сказал представитель госкорпорации.

Он также сообщил о деятельности зарубежных информационных центров атомной энергии Росатома, которые уже открыты в пяти зарубежных странах: Белоруссии, Казахстане, Бангладеш, Турции и Вьетнаме. Опросы общественного мнения в этих странах показывают, что посетители центров меняют свое мнение о безопасности ядерных технологий и полезности АЭС для экономики страны в лучшую сторону.

В ходе заседания было отмечено, что наработанный за 10 лет деятельности Общественного совета опыт станет важной составляющей усилий по выстраиванию общественной приемлемости развития ядерных технологий.

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