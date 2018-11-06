В Госдуме предложили особо охранять бассейн Лены

Москва, , 12:46 — REGNUM В Госдуме предложили создать особо охраняемую природную территорию «Бассейн реки Лена», передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.

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«По «майскому» указу нашего президента должно быть создано 24 особо охраняемых природных территорий на территории Российской Федерации. Исходя из этого предлагаю рассмотреть возможность создания особо охраняемой природной территории «Бассейн реки Лена», — сказал депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») на пленарном заседании Госдумы.

Парламентарий обратил внимание коллег на то, что летом 2018 года произошла экологическая катастрофа в бассейне реки Вилюй, связанная с прорывом дамбы дражных полигонов, что привело к загрязнению рек Ирелях, Малая Ботуобуйя и Вилюй. Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии недавно озвучило предварительный расчет ущерба — 26 млрд 767 млн рублей, точная сумма будет определяться арбитражным судом.

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Как сообщало ИА REGNUM, надзорными органами алмазодобывающей компании АЛРОСА за произошедшее загрязнение рек назначен административный штраф в сумме 50 тыс. рублей. Но компания не согласна с ним и намерена обжаловать наказание. АЛРОСА в качестве аргументов против назначения штрафа заявляла, что месторождение «Иреляхская россыпь» отрабатывается компанией с применением дражного флота, и этот способ экологически безопасный, так как ведётся без применения химических материалов и реагентов. Ещё одним аргументом в свою защиту компания выдвигала тот факт, что дамбы не являются постоянным сооружением.

Жители четырёх районов Якутии на месяц остались без питьевой воды после размыва дамб алмазодобывающей компании на Иреляхском месторождении, которое произошло 19 августа 2018 года.