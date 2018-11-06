О ходе исполнительного производства оповестят по СМС

Москва, , 12:44 — REGNUM Законопроект, позволяющий по СМС узнать о ходе исполнительного производства, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября. Информация будет доступна и в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Свое желание получать данные о ходе исполнительного производства гражданин должен подтвердить. Так, для оповещения по СМС гражданин должен дать расписку, в которой наряду с его данными и его согласием на уведомление таким способом указывается номер его мобильного телефона, на который необходимо направлять извещение.

Согласие на извещение посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг подтверждается обращением такого лица к оператору портала госуслуг с заявлением о возможности направления ему от органов государственной власти юридически значимых уведомлений в электронной форме.

В последнем случае сторона исполнительного производства в режиме онлайн сможет получать постановления и иные документы судебного пристава-исполнителя и иных должностных лиц службы судебных приставов, а также направлять заявления, ходатайства и иные документы в рамках исполнительного производства судебному приставу-исполнителю.

Закон не отменяет направление постановлений в письменном виде истцу и ответчику.

ФССП поддерживает инициативу.