Московские кадеты примут участие в торжественном марше на Красной площади

Москва, , 13:53 — REGNUM Учащиеся московских кадетских классов примут участие в торжественном марше на Красной площади 7 ноября в честь военного парада 1941 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента образования города Москвы.

Подготовку к участию в марше учащиеся кадетских классов проходили вместе с профессиональными военными. Они выполняли ежедневные занятия по строевой подготовке на базе образовательных организаций, а также участвовали в сводных и генеральной репетициях на Красной площади.

Всего в День воинской Славы на Красной площади будут присутствовать 2 тыс. старшеклассников московских кадетских классов. Отдельной колонной пройдут воспитанники регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Москвы.

Как отметили в столичном департаменте образования, кадетское образование получило известность и признание как у российских школьников и их родителей, так и за рубежом. В настоящий момент в проект «Кадетский класс в московской школе» включена 201 образовательная организация, и в кадетских классах обучается свыше 16,5 тыс. учеников.

Московские образовательные организации с кадетскими классами проводят предпрофессиональную подготовку обучающихся с учётом профиля федеральных министерств и ведомств, а также российского казачества.

Как сообщало ИА REGNUM, образовательный проект департамента образования Москвы «День кадетского класса в Музее Победы» начал свою работу в сентябре 2017 года по инициативе участников Кадетского движения Москвы. В рамках проекта в течение учебного года каждому кадету столицы предоставляется честь несения вахты на Посту №1 у Огня Памяти и Славы на Поклонной горе в Дни воинской славы, в памятные даты России и в выходные дни.

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