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Анонсирован очередной визит патриарха Кирилла в Ростовскую область

Общество

На Дону в последний раз он был в октябре 2015 года

Ростов-на-Дону, 6 ноября 2018, 12:37 — REGNUM  Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Ростовскую область состоится в сентябре 2019 года. Он совершит Великое освящение Ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы. Об этом сообщил Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

«Пришла резолюция от Святейшего Патриарха, в которой было сказано следующее: «Поставил себе в график освящение собора в Ростове-на-Дону совершить 28−29 сентября 2019 года», — сказал глава Донской митрополии.

ИА REGNUM напоминает, что Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Донской край в октябре 2015 года. Он совершил чин Великого освящения в Новочеркасском Патриаршем Вознесенском войсковом всеказачьем соборе и принял участие в открытии V Всемирного конгресса казаков. До этого патриарх Кирилл проводил богослужение в храме в праздник Покрова Пресвятой Богородицы в 2009 году.

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Православие
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