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Лидер «Трезвой Росиии» из Дагестана вошёл в состав Общественной палаты РФ

Общество

Бийсултан Хамзаев вошел в число 40 членов ОП РФ, которых своим указом утвердил президент РФ

Москва, 6 ноября 2018, 12:32 — REGNUM  Руководитель федерального проекта «Трезвая Россия», проректор Московского института психоанализа Бийсултан Хамзаев вошёл в состав Общественной палаты России. Соответствующий указ от 3 ноября 2018 года был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Знакомство Владимира Путина и общественника из Дагестана Бийсултана Хамзаева произошло в Пятигорске, на молодёжном образовательном форуме «Машук-2018». Главе государства был представлен проект «Трезвая Россия», направленный на борьбу с наркоманией, алкогольной и табачной зависимостью и популяризация здорового образа жизни, передает 6 ноября корреспондент ИА REGNUM.

«Я очень высоко оцениваю работу Общественной палаты. Считаю, что это один из важнейших институтов формирования гражданского общества. Это своеобразный мостик между государством и обществом, людьми, которым не все равно», — приводит слова общественника пресс-служба ОП РФ.

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Напомним, общественная палата Российской Федерации была создана в 2005 году. Новый состав избирается каждые три года. В её главные обязанности входит защита прав и свобод граждан и осуществление их взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления. Палата состоит из 168 членов, 40 из которых своим указом утверждает президент страны.

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