Названа самая смертоносная кошка на Земле

Вашингтон, , 12:32 — REGNUM Небольшие и в целом весьма милые африканские черноногие кошки являются наиболее смертоносным представителем семейства кошачьих. Об этом сообщает LiveScience со ссылкой на биологов.

«Самая смертоносная кошка на Земле — это кошка, о которой вы, наверное, никогда не слышали: … черноногая кошка», — передает вещатель.

По данным биологов, хищник, вес которого не превышает более трех килограммов, за одну ночь может уничтожить 10−14 грызунов. Таким образом, черноногая кошка за одну охоту может поймать больше добычи, чем взрослый леопард за 6 месяцев.

Отмечается, что черноногие кошки постоянно хотят есть, так как обладают ускоренным метаболизмом.

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