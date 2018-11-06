Гринпис России обеспокоен опасностью болот, осушенных в советские времена

Улан-Удэ, , 12:17 — REGNUM Российское отделение Гринпис пригласило немецкого специалиста по болотам Франка Эдома для проведения в Гороховецком районе Владимирской области практического тренинга для добровольных лесных пожарных из Центрального и Северо-Западного регионов, Бурятии, Иркутска и Краснодара. В мероприятии принял участие заведующий кафедрой лесоводства и лесоустройства Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова, доцент Анатолий Алтаев, сообщает 6 ноября пресс-служба вуза.

«Главной темой тренинга было обводнение болот, осушенных в советские времена. Тренинг проводил приглашенный специалист по болотным системам из Германии Франк Эдом. Он составил план обводнения болот на территории памятника природы «Артёмово болото» в Гороховецком районе, а участники строили дамбы и перемычки в юго-западной части болотного массива», — пояснил представитель академии.

По его словам, осушенные болота представляют большую опасность, потому что могут стать причиной торфяных пожаров.

«Пожароопасные торфяники — дело рук человека. В естественном состоянии болота мокрые, и пожары в них случаются очень редко. Большинство торфяников, которые мы ездим тушить — осушенные болота. В СССР на них добывали торф или вели сельское хозяйство, а сейчас торфяники брошены и практически не используются», — сообщил Алтаев.

Таким образом, целями практического семинара во Владимирской области стало снижение пожароопасности и приближение экосистемы к её естественному состоянию. Отмечается, что первые результаты обводнения на Артёмовом болоте будут видны уже весной 2019 года. Полученные на семинаре Гринпис знания преподаватель рассчитывает использовать в учебно-научной деятельности кафедры лесоводства и лесоустройства по лесопожарным дисциплинам и в практической деятельности по направлению «Лесное дело».