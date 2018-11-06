В Испании 10% поступающих работать в школы провалили тест по орфографии

Мадрид, , 12:22 — REGNUM Испания переживает образовательный подъем: 41% молодых людей в возрасте 25−34 лет имеют высшее образование. Однако уровень орфографии выпускников, мягко говоря, оставляет желать лучшего. А если учителя совершают ошибки, их будут повторять ученики. Об этом пишет газета El País 6 ноября.

Неумение грамотно писать — одна из причин того, что 9,6% (1 984) вакантных мест для учителей в средних школах остались пустыми в июле этого года. В экзаменах, призванных проверить профподготовку будущих преподавателей, приняли участие 200 тыс. человек. Проверяющие обнаружили в письменных работах большое количество используемых в чатах сокращений, аббревиатур, разговорных выражений и жаргона.

Член Королевской испанской академии и профессор Мадридского автономного университета Инес Фернандес-Ордоньес считает, что эта безграмотность связана с нехваткой чтения, практики письма, диктантов.

Многие ее коллеги видят проблему в привычке общаться в социальных сетях, где никто не контролирует орфографию, а также к автоматическим исправлениям написания слов на компьютерах и гаджетах.

Еще один фактор — снисходительность современных учителей к орфографическим и синтаксическим ошибкам, если они находят верным и исчерпывающим содержание письменных эссе.

В 2013 году министерство образования Испании издало закон об улучшении образования, согласно которому увеличивалось число диктантов в учебных планах. Аналогичный шаг сделала Франция, также введя упражнения на счет в уме. После июльской неудачи власти Испании намерены изменить систему экзаменов для людей, поступающих на работу в школы.