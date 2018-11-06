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Хабаровчане стали главными покупателями жилья в Петербурге после москвичей

Общество

Составлен топ-10 регионов, жители которых активно покупают жилье в Северной столице

Санкт-Петербург, 6 ноября 2018, 12:18 — REGNUM  Жители Хабаровска, Екатеринбурга и Новосибирска возглавили тройку лидеров среди региональных покупателей недвижимости в Санкт-Петербурге. В этом рейтинге не участвовали жители Москвы, традиционно лидирующие в списке иногородних приобретателей петербургских квартир и домов.

Вслед за представителями Урала, Сибири и Дальнего Востока в списке активных покупателей жилья в Петербурге идут жители Мурманска и Архангельска, традиционно тяготеющих к Северной столице.

Как сообщили ИА REGNUM 6 ноября агентстве недвижимости «ВамКНам», на долю хабаровчан в октябре 2018 года пришлось 11,8% покупок объектов недвижимости Петербурга, екатеринбуржцы стали участниками 11,3% сделок, а новосибирцы — 10,9%. На мурманчан оформлено 10,7% проданной в октябре петербургской недвижимости, на архангелогородцев — 10,4%.

Также в десятке наиболее активных покупателей петербургских квадратных метров оказались жители Ростова-на-Дону (9,8%), Самары (9,8%), Омска (9,5%), Орла (7,9%) и Южно-Сахалинска (7,9%).

Эксперты отметили и региональные особенности спроса на петербургскую недвижимость. Так, к примеру, мурманчане существенно чаще интересуются вторичной недвижимостью, чем новостройками. Новосибирцы одинаково активны как на рынке вторичной недвижимости, так и на рынке новых квартир.

Клиенты из Екатеринбурга и Хабаровска чаще всего ищут объекты на вторичном рынке Санкт-Петербурга.

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