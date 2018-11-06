Минздрав РФ пояснил, где будут внедрять новую модель поликлиник

Москва, , 12:10 — REGNUM Несмотря на недолгий промежуток времени, результаты работы в регионах России по внедрению критериев новой модели поликлиники демонстрируют глубокую работу, проведённую на пилотных площадках. Об этом говорилось на совещании, проведенном в Минздраве РФ.

На совещании представители пилотных регионов — Бурятии, Удмуртии, Оренбургской и Новосибирской областей — рассказали о первых результатах внедрения критериев новой модели поликлиники, разработанных федеральным Центром ПМСП, которую начали внедрять 1 августа 2018 года.

Очередная реформа: В РФ создадут новую модель поликлиник‍

На совещания отмечено, что если в ближайшее время будут получены эталонные поликлиники федерального уровня, где поликлиника работает «как единый механизм» на принципах бережливого производства, то опыт поликлиник будет растиражирован на все 85 регионов России.

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Как сообщало ИА REGNUM, для внедрения критериев были выбраны четыре субъекта РФ среди 33 участников приоритетного проекта Минздрава России «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Проект направлен на совершенствование основных процессов в поликлиниках — снижение пересечений потоков пациентов, повышение качества медицинской помощи и др.

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