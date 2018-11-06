В Дагестане закрыли второе кафе после массового отравления людей

Махачкала, , 11:58 — REGNUM В столице Дагестана приостановлена работа второго кафе сети «Терем», где отправилось более 60 человек. Решением Советского районного суда города Махачкалы учреждение закрыто на 60 дней, сообщили ИА REGNUM 6 ноября в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Причиной санкционного решения послужили нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В работе заведения найдено множество нарушений, в том числе отсутствие сопроводительных документов на продовольственное сырье, отсутствие у персонала кафе медицинских книжек и других

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Напомним, с 23 по 29 октября в Махачкале с признаками кишечной инфекции были госпитализированы 64 человека, в том числе 12 детей. Причиной массового отравления, по предварительным данным, стало употребление жаренной курицы на углях и куриного шашлыка в двух кафе сети «Терем». Как сообщало ИА REGNUM, деятельность первого из учреждений сети судом была приостановлена на три месяца.

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