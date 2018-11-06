Кургану подсказали, как решить «мусорную проблему» без шантажа Москвы

Москва, , 11:54 — REGNUM Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков не может решить проблему оборота отходов за счет регионального бюджета, сообщил 6 ноября корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель Союза экологических организаций Москвы, главный редактор экологического бюллетеня «Дом природы» Андрей Фролов.

«Курганская область — дотационная. Она живет за счет того, что бюджет покрывает те расходы, которые нужны на содержание населения. И найти дополнительные средства из своего бюджета они в принципе не могут. При всем желании, если бы губернатор был бы продвинутый человек — у него этих денег нет физически», — сказал он.

По его словам, регионы РФ оказались в непростом положении, когда в 2008 году вопрос обращения с отходами был снят с федерального уровня:

«Главная проблема в том, что должен быть пересмотрен федеральный закон об обращении с отходами и отменен подход, что все это на местном уровне и пусть люди сами разбираются».

Тем временем, России требуется современная индустрия обращения с отходами, с технологическими линиями и оборудованием. Советские технологии устарели, в частности, из-за широкого распространения пластика, а в Европе мы закупаем технологии, от которых там уже отказываются. Например, мусоросжигательные заводы.

Но есть и другая сторона проблемы, с которой мог столкнуться врио губернатора.

«Коррупция у нас, к сожалению, на низовом уровне круче, чем на верхнем. В Московской области половина свалок через подставных лиц контролируют главы районов. Скорее всего, в Курганской области старый губернатор создал такую же систему», — предположил собеседник.

Андрей Фролов напомнил, что несколько месяцев назад похожий конфликт был в Челябинске, который решили, отказавшись от услуг старого оператора.

«В Челябинске две недели мусор не убирали, город был завален мусором. Потом оператора ликвидировали, взяли другого, выдали ему гарантию по кредиту, он все организовал и сейчас работает», — сообщил он.

Как сообщало ИА REGNUM, временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков заявил о грядущем росте тарифа на мусор более чем в шесть раз и попросил помощи из федерального бюджета.

«Стоимость услуг с учётом заявки регионального оператора и инвестиционного предложения — это приведёт к многократному превышению тарифа. Это недопустимо. Люди не смогут это оплатить», — заявил Вадим Шумков. Его выступление уже назвали «похожим на шантаж».

В регионе участники мусорного рынка считают причиной ситуации «кривую территориальную схему обращения с отходами».

Отметим, региональным оператором по обращению с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными, выступает ООО «Компания Рифей», аффилированная с ПАО СУЭНКО.

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