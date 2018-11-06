В Калужской области более 245 тыс. жителей привиты от гриппа

Калуга, , 11:49 — REGNUM В Калужской области в ходе кампании по вакцинопрофилактике сезонного гриппа 2018/19 годов привито 24% населения или 205 842 (56%) взрослых и 40 823 (47%) детей. Об этом 6 ноября сообщил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кабинетом вакцинопрофилактики Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Николай Поярков.

По его словам, прививочную кампания планируется завершить в максимально сжатые сроки к 16 ноября 2018 года. В последние недели октября в область поступила партия вакцины «Совигрипп» российского производства, поставленная по госконтракту АО «Национальная иммунобиологическая компания». Всего за счет федеральных средств получено 378,5 тыс. доз инактивированной вакцины.

В 2018 году в соответствии с федеральными требованиями необходимо привить от гриппа не менее 45% населения Калужской области. По мнению российских эпидемиологов, именно такое число привитых людей со специфически сформированным иммунитетом позволит снизить риск развития эпидемии. Для достижения данных показателей недостающее количество вакцины в количестве 62,5 тыс. доз по распоряжению губернатора области было закуплено на средства областного бюджета и распределено среди медицинских организаций региона.

Как сообщили 6 ноября корреспонденту ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по Калужской области, эпидемическая обстановка по острым респираторными вирусным инфекциями (ОРВИ) в регионе соответствует сезонным значениям. Всего по области зарегистрировано 5653 заболевших ОРВИ, что на 2,3% ниже уровня прошлой недели (5789 больных). Снижение наблюдалось во всех возрастных группах, за исключением взрослых (рост на 12,4%). Случаев заболевания гриппом на территории области не зарегистрировано.