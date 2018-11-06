Суд отказался менять приговор свердловскому «очкарику»

Екатеринбург, , 11:43 — REGNUM Уралец Владислав Рябухин так и не добился отмены вынесенного ему приговора. Свердловский областной суд отказался удовлетворить требования защиты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Напомним, Рябухин был осуждён за причинение своему обидчику в уличной драке по неосторожности тяжкого вреда здоровью. Произошло это летом 2017 года. Сам гражданин и его адвокат настаивали на том, что он оборонялся. Тем не менее в августе 2018 года Кировский райсуд Екатеринбурга осудил его на 300 часов обязательных работ и постановил уплатить лицу, которое было признано потерпевшим, материальный ущерб в сумме 30 144,82 рубля, моральный вред — 200 тыс. рублей, а также возместить процессуальные издержки — 50 тыс. рублей. Также Рябухин должен будет уплатить ТФОМСу стоимость лечения «пострадавшего» — 121 103,14 рубля.

Приговор также обжаловали потерпевший и прокурор. Они настаивали на более суровом наказании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, приговор вызвал широкий резонанс. Общественники и политики региона вступились за осуждённого. В СМИ его называли не иначе как «очкариком» и сравнивали с благородным Шуриком — персонажем известных фильмов советского режиссёра Леонида Гайдая.

Защитники отмечают, что Рябухин противостоял группе агрессивных молодчиков, а нанесённый им удар кулаком был ответом на агрессивные действия. Депутат Госдумы Дмитрий Ионин полагает, что «ситуация разложена по полочкам и понятна всем здравомыслящим людям».

«Надо помогать парню всеми имеющимися возможностями. И сегодня это готовы сделать многие неравнодушные жители Екатеринбурга. Дело Влада Рябухина — это вызов всем законопослушным жителям», — заявлял он ранее на своей странице в соцсети Facebook.

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