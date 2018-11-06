В Киеве повторно открыли памятник «отцу» украинского сепаратизма

Киев, , 11:41 — REGNUM На Байковом кладбище Киева вновь открыли памятник одному из первых идеологов украинского национализма Николаю Михновскому, сообщил председатель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский 5 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

Члены украинских националистических организаций, участвовавшие в церемонии открытия, посетовали на господство инородцев над украинцами, а также вспомнили русофобские и антисемитские высказывания Михновского.

«Национальные меньшинства, которые захватили власть в нашей стране, не могут простить Михновскому страшного для них лозунга «Украина для украинцев!», — заявил ведущий церемонии писатель Роман Коваль.

Напомним, адвокат Николай Михновский был создателем Революционной украинской партии и автором анонимной брошюры «Самостийна Украина», в которой впервые была высказана идея отторжения Украины от России.

В 1904 году Михновский решил устроить антироссийский «теракт», и попытался взорвать памятник Пушкину в Харькове. После Февральской революции участвовал в деятельности Центральной Рады, предпринимал попытки создать армию УНР. После окончательного проигрыша УНР жил в Полтавской области, затем на Кубани, а в 1924 году вернулся в Киев, где и покончил с собой в саду у друзей.