В Новосибирске появится филиал академии СК РФ

Новосибирск, , 11:23 — REGNUM В Новосибирске может появиться филиал академии Следственного комитета России. Это следует из сообщения пресс-службы ведомства по итогам рабочего совещания председателя СКР Александра Бастрыкина с руководством ряда подразделений центрального аппарата и образовательных организаций ведомства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Заслушав выступающих, председатель СК России отметил, что внутриведомственная система образования и повышения квалификации нуждается в расширении. В частности, обсуждались вопросы целесообразности создания нового кадетского корпуса в Северо-Кавказском регионе и расширения системы высшего профессионального образования путем создания пяти филиалов Санкт-Петербургской и Московской академий Следственного комитета: в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Хабаровске и Екатеринбурге», — говорится в информации, размещенной на сайте СК РФ.

В итоге Бастрыкин поручил в первоочередном порядке проработать создание филиалов академий в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске. А для контроля за исполнением поручений Александр Бастрыкин решил, что отдел учебной работы будет в его прямом подчинении.