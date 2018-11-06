До конца года в Москве запустят 11 новых маршрутов коммерческих автобусов

Москва, , 11:58 — REGNUM До конца 2018 года в Новой Москве появится два социальных и 11 районных маршрутов для коммерческих перевозок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГБУ «МосТрансПроект» 6 ноября.

«Социальный маршрут №С18 обеспечит транспортным сообщением жителей села Ватутинки с МФЦ и детской поликлиникой в микрорайоне Новые Ватутинки. Также социальным станет маршрут №307: у жителей поселка совхоза Крекшино появится транспортная связь с больницей и детским садом. Автобусы будут следовать до ж/д станции «Кокошкино», — сообщил директор компании Александр Поляков.

Социальные маршруты будут проходить через центры «Мои документы», объекты здравоохранения и центры соцзащиты. Районные — будут курсировать от жилых кварталов до ж/д станций, метрополитена и торговых точек.

В частности, районные маршруты появятся в поселке совхоза Крекшино и деревнях Зверево и Рассудово. Два районных маршрута (№ 509 и № 509к) запустят до станции Щербинка: один будет проходить через деревню Мостовское и поселок Фабрика им. 1-го Мая, второй — через поселки Ерино и Фабрика 1-го Мая.

Четыре маршрута запустят до ТЦ «Мега Теплый стан», два из них будут следовать от станции метро «Юго-Западная», один — из поселка Московский и ещё один — из микрорайона «Бутовские аллеи».

Ожидается, что пассажиропоток превысит 6 млн человек в год. На маршрутах будут работать коммерческие перевозчики, работающие по городскому заказу. В автобусах установлены валидаторы, где можно оплатить проезд картой «Тройка» по обычным городским тарифам или социальной картой.

Как сообщало ИА REGNUM, на улицы Москвы в 2018 году выйдут пассажирские автобусы, соответствующие современным стандартам экологии и комфорта.

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