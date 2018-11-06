Бороться с псевдобарами: об «алкогольном лимите» точек, торгующих спиртным

Барнаул, , 11:10 — REGNUM Сокращение количества точек продажи спиртных напитков может иметь место. Однако предлагаемые параметры (50 на 100 тыс.), на мой взгляд, избыточно жесткие, — отметила руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксане Молодых, комментируя ИА REGNUM это предложение, озвученное членами Экспертного совета при правительстве РФ:

«Нужно выдворять алкоголь из многоквартирных домов, ликвидируя пошаговую доступность, и бороться с псевдобарами. Здесь я имею в виду предприятия, которые торгуют алкогольной и сопутствующей ей продукцией без иного продуктового ассортимента. Когда в одном четырёхподъездном доме открыты две «алкоточки» и в соседних домах тоже, то это создает у подрастающего поколения понимание, что алкоголь — неотъемлемый атрибут взрослой жизни. Удалять алкоголь надо и из телевизора».

Напомним, ранее о том, что в России следует ввести «алкогольный лимит», сократив количество торговых точек, продающих спиртные напитки и табачные изделия, сообщили «Известия» со ссылкой на Экспертный совет при правительстве России. Согласно этой инициативе, предлагается сократить число торгующих алкоголем и табаком магазинов до 50 точек на 100 тысяч населения.

В отзыве на этот документ, за подписью члена совета Дарьи Халтуриной, направленном министру труда и социальной защиты Максиму Топилину, подчеркивается, что чрезмерное потребление алкоголя, особенно крепкого, а также табака — это ключевой источник предотвратимой смертности.

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