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Госдума приняла закон, упрощающий получение льгот на оплату ЖКХ

Общество

Закон вступит в силу с 2021 года

Москва, 6 ноября 2018, 11:07 — REGNUM  Госдума приняла закон, освобождающий граждан от необходимости доказывать отсутствие долгов по оплате услуг ЖКХ при получении льгот, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.

Закон коснется, прежде всего, малообеспеченных граждан и одиноких пенсионеров.

Принятые изменения в Жилищный кодекс устанавливают, что факт отсутствия долгов по ЖКХ должен подтверждаться на основании вступившего в законную силу судебного решения. Проверять наличие задолженности будет уполномоченный орган, гражданам больше не нужно предоставлять какие-либо документы, пояснил пр обсуждении инициативы во втором чтении спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Инициатива направлена на восстановление социальной справедливости и освобождает граждан от бюрократической волокиты», — сказал Володин.

Ранее Госдума поддержала аналогичные изменения в случае с получением субсидии на оплату капитального ремонта.

Комментируя принятие закона, Володин призвал парламентариев внимательнее относиться к подобным проблемам, «которые могут с первого взгляда показаться слишком частными, но именно на этом уровне у граждан формируются отношение к государству».

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума упрощает получение льгот на услуги ЖКХ

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