Двое участников банды Хаттаба проведут в колонии остаток жизни

Грозный, , 11:04 — REGNUM Верховный суд России отклонил апелляционные жалобы уроженцев Карачаево-Черкесии Юсуфа Крымшамхалова и Адама Деккушева на приговор суда. Они были осуждены на пожизненное заключение в августе 2018 года. Приговор вынесен за нападение на российских военнослужащих в Чечне в 1999 году у станицы Червленная Шелковского района.

Однако адвокаты осужденных посчитали незаконным и необоснованным решение Верховного суда Чечни и подали жалобу. Тем не менее решение суда первой инстанции было признано законным, пишет «Коммерсантъ». Отбывать наказание Крымшамхалов и Деккушев будут пожизненно.

Читайте также: Получившие пожизненное за теракт в Волгодонске снова на скамье подсудимых

Как сообщало ИА REGNUM, оба обвиненных ранее были осуждены на пожизненное лишение свободы за теракт в Волгодонске в 1999 году и уже отбывали за это наказание. Однако следствие установило их участие в еще одном террористическом преступлении — расстреле 15 военных в Чечне, поэтому, во имя тех, кто погиб от рук бандитов, и было осуществлено правосудие.

Крымшамхалов и Деккушев являются выходцами из Карачаево-Черкесии. В составе банды «Карачаевский джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая подчинялась Шамилю Басаеву и Хаттабу, они устроили засаду на российских военных у станицы Червленная, в результате которой были убиты 15 человек, еще 28 военных получили ранения различной степени тяжести.