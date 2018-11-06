Депутаты Северо-Запада: Нельзя возлагать функции медработников на учителей

Сыктывкар, , 11:02 — REGNUM Парламентская ассоциация Северо-Запада России (ПАСЗР) считает недопустимым возложение функций медицинских работников на педагогов. Как сообщили ИА REGNUM в Ассоциации, документ был принят на конференции ПАСЗР в Сыктывкаре.

Парламентарии Северо-Запада РФ направили обращение в Госдуму и Совет Федерации, в котором отражена позиция региональных законодателей по проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам охраны здоровья детей в образовательных организациях».

«Дискуссия по этому поводу идёт давно. В проекте федерального закона определено возложение функций медицинских работников на педагогов — мы просим этого не делать. Это повлечёт не только дополнительные расходы бюджетов различных уровней на обучение и переподготовку учителей, но и возможный отток педагогических кадров по причине увеличения их личной ответственности за жизнь и здоровье детей», — прокомментировала заместитель председателя Государственного совета Республики Коми Валентина Жиделева.

В законопроекте, по мнению парламентариев, должны быть отражены разные формы оказания медицинской помощи в образовательных организациях и указаны нормативы по закреплению медицинских работников в зависимости от количества обучающихся или воспитанников. Чтобы повысить мотивацию медиков к работе в школах депутаты предложили закрепить в федеральном законодательстве право на досрочную пенсию для медработников, проработавших не менее 25 лет в сельской местности и не менее 30 лет в городах — не только в учреждениях здравоохранения, но и в образовательных организациях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект, которым регламентируется оказание педагогическими работниками первой помощи детям, в марте 2018 года внесли в Госдуму депутаты «Единой России» Дмитрий Морозов и Алена Аршинова.

Читайте ранее в этом сюжете: Учителей обяжут оказывать первую помощь детям