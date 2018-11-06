В Москве и Подмосковье ожидается до 8 градусов тепла

Москва, , 11:00 — REGNUM Жителей Москвы и Подмосковья во вторник, 6 ноября, ожидает прохладная погода без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Переменная облачность (в столичном регионе), — говорится в сообщении. — Без осадков».

Температура воздуха в регионе днем составит 6−8 градусов тепла, ночью до 2 градусов выше нуля.

Ветер в Москве и Подмосковье ожидается западный со скоростью 2−7 метров в секунду, атмосферное давление в регионе составит 759 мм ртутного столба.

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